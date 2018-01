E’ morta Dolores O’Riordan apprezzata voce dei Cranberries

Lutto inaspettato nel mondo della musica, Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo “The Cranberries“, è morta improvvisamente. Lo ha fatto sapere la sua agente Lindsey Holmes tramite una nota citata dai media irlandesi. Aveva 46 anni e nel 1994 aveva sposato il tour manager dei Duran Duran, Don Burton, padre dei suoi tre figli, dal quale ha divorziato nel 2014 dopo vent’anni insieme.

Negli anni Novanta i Cranberries diventarono molto famosi in tutto il mondo, suonando un rock molto influenzato dalla musica tradizionale irlandese: la voce di O’Riordan, molto riconoscibile e caratterizzata da un forte accento, fu uno degli elementi più apprezzati della band, e tra i più importanti per il suo successo. No Need to Argue è l’album che segna la svolta della band e che nel 1994 vende 16 milioni di copie. Contiene Zombie, sul conflitto in Irlanda del Nord, premiata agli MTV Europe Music Awards, come migliore canzone dell’anno.

A giugno scorso i Cranberries hanno annullato il tour europeo: tutti i concerti previsti dal 30 maggio al 30 agosto sono cancellati – annunciava Live Nation spiegando che: “i medici hanno ordinato a Dolores O’Riordan di non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo e raggiungere una piena guarigione”.

E la band, attesa anche in Italia per cinque date scriveva: “È con enorme dispiacere – che cancelliamo questi concerti. Dolores sta facendo grandi progressi, tuttavia non vogliamo mettere a rischio la sua ripresa. Eravamo entusiasti di essere tornati in tour a condividere la nostra musica con i nostri fan, e non vediamo l’ora di tornare sul palco quanto prima”.

Dolores O’Riordan appena a novembre aveva registrato la sigla del cortometraggio animato Angela’s Christmas, trasmesso su RTÉ 1 (il canale televisivo più seguito in Irlanda ndr)alla vigilia di Natale, mentre sul profilo Fb della band il 20 dicembre aveva scritto entusiasta: “Ciao a tutti, qui Dolores. Sto bene! Abbiamo fatto il primo giro di concerti dopo mesi durante il fine settimana, ho suonato alcune canzoni alla festa annuale di Billboard a New York. Ci è piaciuto davvero! Buon Natale a tutti i nostri fan!! Xo“.

La cantante della band irlandese era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari, distrutti dalla notizia, hanno chiesto il rispetto della privacy, tuttavia anche se le cause del decesso non sono state rese note pare che la cantante lottasse da tempo contro un tumore.

Redazione