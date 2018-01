Ermal Meta a Morgan : “…Basta con queste cazzate, non sperperare il tuo immenso patrimonio musicale…

Tra le polemiche che genera ogni anno il Festival di Sanremo, l’ultima in ordine di tempo è quella scoppiata sul social dallo “scontro tra Ermal Meta e Morgan caratterizzato da uno scambio di battute piuttosto vivaci

Ermal Meta prossimo partecipante al Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro col brano Non mi avete fatto niente, l’anno scorso conquistò il terzo gradino del podio col toccante brano Vietato Morire registrando successivamente un sold out dietro l’altro con una serie di concerti in giro per l’Italia e anche all’estero.

Morgan , artista eclettico, bizzarro, fuori dal coro, anarchico, naif, perfezionista e controverso, ancora una volta escluso dalla kermesse canora, lunedì è stato ospite di Red Ronnie nella diretta del suo programma il Barone Rosso, e nel dire la sua sul Festival e i suoi protagonisti, proprio sull’accoppiata Moro-Meta, data come favorita nei pronostici, si è così espresso: “Fabrizio Moro! Cioè il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone“.

E mentre nessuna reazione è stata “registrata” da Fabrizio Moro che evidentemente ha preferito tacere, pronta è stata la replica di Ermal Meta :Caro @ InArteMorgan anni fa in un’intervista dicesti “se non amo l’uomo, non amo l’artista”. Spero che tu sia orgoglioso dell’uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose. # mah

Morgan ha risponde ancora: Brillante replica quella di @ MetaErmal devo dire. Non capisco come faccia però a non intendersi di merda visto che è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente. Inoltre andrà a # Sanremo con @ FabrizioMoroOff Ed Ermal Meta conclude: "Che tristezza Marco. Il primo viaggio che ho fatto appena ho preso la patente era per venire ad un tuo concerto. Che amarezza. Basta con queste cazzate, non sperperare il tuo immenso patrimonio musicale. Pubblica un disco e lasciaci tutti senza parole. Io almeno ti aspetto ancora". Ma gli effetti della polemica purtroppo sono andati anche oltre i due diretti interessati coinvolgendo, suo malgrado, perfino Red Ronnie che si è dovuto difendere dalle accuse di alcuni fan di Meta di aver fomentato l'attacco di Morgan e che pare abbia deciso di non andare in onda con la diretta web tv di domani del Barone Rosso salvo che non intervenga Ermal Meta a …placare gli animi.