19/01/2018 – 21:25 #RAI1: SUPERBRAIN – LE SUPERMENTI Conduce Paola Perego. In giuria Amadeus, Aida Yespica, Roberto Giacobbo

Secondo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego, in onda venerdì 19 gennaio su Rai1 alle 21.25 e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Protagoniste del programma saranno persone con capacità mentali straordinarie che si sfideranno tra loro e si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, questa settimana composta da Amadeus, Aida Yespica e Roberto Giacobbo. Ospite della serata, anche in questa seconda puntata, Dario Bandiera. Dopo l’ottimo risultato ottenuto dalla prima puntata, torna, quindi, la sfida tra cinque “supermenti” straordinarie che, unendo il loro talento (per i numeri, la memoria, o dotate di un senso particolarmente sviluppato) alla creatività e alla fantasia, daranno vita a momenti di grande spettacolo. Le esibizioni, caratterizzate dalle abilità di queste menti eccezionali, verranno giudicate singolarmente dalla giuria e, al termine della puntata, i voti della giuria verranno sommati a quelli del pubblico in studio per la proclamazione del vincitore, che si aggiudicherà un premio di 20.000 euro. Anche in questa puntata ci sarà un’esibizione fuori gara: l’ospite internazionale di questo secondo appuntamento sarà lo spagnolo Ramón Campayo Martinez, vincitore di numerosi record di memorizzazione (negli ultimi cinque anni ne ha stabiliti oltre 60 mondiali) e attuale campione mondiale di memoria rapida.

Redazione