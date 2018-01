Anche nel 2018 “EVERY DAY IS A VINYL DAY” grazie al progetto di Sony Music per riscoprire l’immenso patrimonio discografico italiano ed internazionale grazie al vinile!

Grazie al grande successo riscosso dall’iniziativa nei primi 3 mesi

ANCHE NEL 2018

EVERY DAY IS A VINYL DAY!

Un progetto di Sony Music per riscoprire l’immenso patrimonio discografico italiano ed internazionale grazie al vinile

Anche nel 2018 “EVERY DAY IS A VINYL DAY”!

Dopo il grande successo dello scorso trimestre, infatti, continua la fantastica iniziativa di Sony per riscoprire e rivalutare l’immenso patrimonio discografico italiano ed internazionale con il nobile gesto di appoggiare la puntina sul piatto che gira continua!

«A coronamento del momento storico di mercato che vede il vinile riaffermarsi con una percentuale consistente del fatturato annuo in discografia, la nostra iniziativa è stata premiata da un riscontro di pubblico e commerciale che già a metà del primo trimestre di vita ci vedeva oltre gli obiettivi di vendita prefissati – afferma Paolo Maiorino (Responsabile del catalogo e dei progetti speciali di Sony) – Credo sia un dato significativo che ci sprona a continuare con una produzione di alto livello, cavalcando il favore del mercato per le nostre rimasterizzazioni a 192kh-24bit. EDIAVD è la riprova che il pubblico italiano ha gradito questo ritorno al vinile, ai titoli iconici del nostro patrimonio musicale ed alla scelta di riproporlo ad un livello qualitativo importante.»

Questi i vinili che rappresenteranno l’iniziativa nel mese di gennaio:

AC/DC “Powerage”

LUCIO BATTISTI “Il nostro caro angelo”

AREA “Caution Radiation”

MILES DAVIS “Kind of blue”

GEORGE MICHAEL “Listen…”

IVAN GRAZIANI “Pigro”

BOB DYLAN “Greatest Hits”

LITFIBA “Spirito”

JEFF BUCKLEY “You and I”

In piena esplosione del mercato del vinile in Italia e in tutto il Mondo, Sony Music Italy ha deciso di potenziare la produzione di ristampe dei vinili dei titoli più iconici del suo repertorio in versioni spesso arricchite con contenuti extra, musicali, fotografici e di approfondimento.

Radio Capital e Rockol saranno media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

“EVERY DAY IS A VINYL DAY”, unitamente ad altre iniziative di Sony Music come la rimasterizzazione dei vinili da analogico a 24bit/192khz (la migliore definizione attualmente possibile), rappresenta un esempio di quanto il mercato dei vinili possa ancora realmente offrire in fatto di riscoperta musicale, sia per gli appassionati di ieri che per coloro che si stanno avvicinando a questo supporto per la prima volta.

