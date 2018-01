Giov_18Gen_2018_ApeRIVER@Marmo_Live FEDERICO BARONI_segue libro VITA NOVA Arturo Mariani_seguono Live Cataldo, Proietti, Vizzini, Magliulo

Giovedì 18 Gennaio 2018, dalle 20.00

presso Marmo, Piazzale del Verano 71, San Lorenzo

Aperitivo fino alle 21.00 | Inizio dei Live ore 22.00

apeRIVER

Thursday is the New Saturday

presenta:

FEDERICO BARONI

Presenta il Singolo SPIEGAMI

in apertura:

Ore 21.00: Presentazione del Libro VITA NOVA di Arturo Mariani

A seguire i Live di:

GIANFRANCESCO CATALDO | FEDERICO PROIETTI

MICHELANGELO VIZZINI | ANDREA MAGLIULO

Host Giusva

Marmo: Federico Baroni presenta il singolo Spiegami ad ApeRIVER.

Tra Musica e Letteratura torna l’aperitivo sanlorenzino del giovedì…

Dopo la lunga pausa natalizia, da oggi, Giovedì 18 Gennaio alle ore 20.00 da Marmo, riprendono gli appuntamenti firmati ApeRIVER, serata all’insegna dei live e dedicata al compianto attore River Phoenix, che per il suo settimo appuntamento punta tutto sulla musica e la letteratura. Il frontman padovano Giusva, accoglierà in apertura Arturo Mariani per la presentazione del suo libro Vita Nova, seguito dai live di cantautori in erba comeGianfrancesco Cataldo , Federico Proietti, Michelangelo Vizzini e Andrea Magliulo, i quali apriranno il palco a FEDERICO BARONI, grande amico della serata di ritorno dall’esperienza Amici17 e attualmente in rotazione con Spiegami, primo singolo uscito su iTunes in questi giorni e che per l’occasione sarà presentato all’affezionato pubblico aperiviano.

Torna a casa, vien da dire, Federico Baroni. Torna con un singolo (Spiegami), che più volte ha suonato sul palco di Marmo ma che il prossimoGiovedì 18 Gennaio, avrà un suono diverso. Sarà il suono di chi ha fatto il primo passo verso il suo primo album. Distribuito da Artist First e in uscita su iTunes lo scorso 12 Gennaio, «”Spiegami” parla dell’incertezza di alcuni rapporti – racconta Federico – È una riflessione ad alta voce. Una canzone che può far rivivere delle situazioni in ognuno di noi, vissute o immaginate. La descrizione di una storia finita male ma che ha lasciato comunque un bellissimo ricordo». Il brano, scritto e composto dallo stesso Federico, è stato prodotto e mixato dal producer romano Peex e masterizzato da Claudio Giussani all’Energy Mastering di Milano. Federico Baroni è un giovane cantautore e busker nato a Cesena nel 1993 e cresciuto a Rimini. Dopo il liceo si trasferisce a Roma, dove si laurea in Economia e Management alla LUISS e inizia a coltivare la sua più grande passione: la musica. Scrive i suoi primi pezzi e abbandona l’economia per suonare in strada dopo un viaggio in Inghilterra. Nel 2015 intraprende a bordo di un camper un Summer Tour di 30 giorni in giro per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza. Nel 2016 viene notato dai giudici di X-Factor, che lo portano fino ai Boot Camp. Lo stesso anno viene chiamato daFiorello per “Edicola Fiore”, dove presenta un inedito e poi parte per un secondo Street Tour di una settimana a Londra. Nel 2017 viene scelto fra migliaia di ragazzi per entrare a far parte della scuola più famosa della televisione italiana: Amici di Maria de Filippi. Convince subito con i suoi due inediti “Spiegami” e “Domenica”, che vengono già riproposti e cantati dal popolo del web. Molto attivo sui social con 40.000 followers su instagram, oltre 18.000 fan su facebook e oltre un milione e mezzo di views su YouTube, Federico è attualmente in studio al lavoro sul suoprimo album.

www.facebook.com/federicobaroniofficial

www.instagram.com/federicobaroniofficial

La giovinezza e il cantautorato sono ormai la vera e propria cifra stilistica di questo aperitivo prestato alla musica e a cui spesso si aggiunge l’editoria. Arturo Mariani, autore romano classe ’93, non è il primo scrittore accolto da ApeRIVER. Il suo libro VITA NOVA, è un secondo lavoro che compie un viaggio nella storia di tredici personaggi, famosi e non, alla ricerca di un punto X che ha generato un cambiamento radicale in ognuno di loro, tanto da avere una nuova vita, per l’appunto. Mariani gira l’Italia a caccia di storie, dalle diocesi alle zone terremotate, dalle carceri ai campi di calcio… Instaura rapporti intimi e basati sulla fiduciacon ognuno delle storie prescelte e, così facendo, da il via a fiumi di ricordi spesso mai raccontati. I protagonisti delle sue storie hanno un unico comune denominatore, nel loro momento X non si sono mai persi, non si sono arresi e si sono fatti travolgere da uno spirito di rigenerazione. Arturo è un ragazzo nato senza una gamba, cresciuto con la passione per il calcio e attualmente è Calciatore della Nazionale Italiana Calcio Amputati, con cui ha giocatoMondiali Messico 2014. Nel suo libro, vincitore del Premio Letterario Internazionale – Antonio Proviero, incontra Nino Benvenuti per parlare del K.O. contro Monzon, Alex Zanardi e il suo incidente, Massimiliano Sechi privo di braccia e gambe, il figlio d’arte Marco Morandi, il suo collega in nazionale Stefano Starvaggi, Angelo Licheri e il tentativo di salvataggio per Alfredino nel pozzo di Vermicino, Luca Parmitano vincitore del concorso per diventare astronauta, l’ergastolano Renato Vallanzasca, la regista Francesca Catricalà affetta dalla Sindrome di Rockytransky, la deceduta per alcuni minuti Gloria Polo, il calciatore affetto da tumore Francesco Acerbi, Mons Domenico Pompili Vescovo di Amatrice e Maria Falcone, sorella di Giovanni.

Dopo la presentazione del libro, ancora spazio alla musica con Gianfrancesco Cataldo, Federico Proietti e Michelangelo Vizzini, accolti sul palco da Giusva. Il primo Cataldo, è un cantautore beneventano che da subito approccia alla scrittura subendo il fascino di autori come Daniele Silvestri, Rino Gaetano e molti altri cantastorie che lo portano ad appassionarsi proprio alle canzoni come storie. Nel 2016 è tra i partecipanti di The Voice e nello stesso anno il suo brano Marta, contro la violenza sulle donne, vince la 27°Edizione di Musicultura.

A seguire, salirà sul palco Federico Proietti con la sua inseparabile chitarra, con cui frequenta il CET di Mogol e subito dopo il St. Louis College of Music di Roma dove è ancora alle prese con lo studio della chitarra pop. E’ un attore di musical con la Compagnia della Nanas e studia canto con Gianmarco Dottori, Adriano Scappini, Daniele Coletta e Giorgio Lorito.

Tocca poi a Michelangelo Vizzini, classe ’99 e figlio d’arte, cresciuto a pane e musica dalla mamma, nipote del grande Giacomo Rondinella. Studente dipianoforte sin dall’infanzia, è stato tra i protagonisti di Io Canto 4 e semifinalista in Rai per Castrocaro 2015.

Chiude la girandola di ospiti Andrea Magliulo, cantautore napoletano di appena vent’anni. Si avvicina alla musica dopo la malattia della mamma e così comincia a studiare chitarra. Arriva ai BootCamp di XFactor con la band Five Stories e partecipa ad Amici da solista. Oggi studia come Producer presso la Campacademydi Radio Kiss Kiss.

Redazione