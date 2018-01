“L’isola dei famosi 2018”: al via la nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Al timone del programma, per il quarto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi.

Inviato d’eccezione, Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore napoletano avrà il compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano.

Protagonisti di questo viaggio alla scoperta degli istinti più veri e di una gara di sopravvivenza sull’Isola saranno Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Nino Formicola, Eva Henger, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick.

In studio, un’esperta dell’Isola, Mara Venier, opinionista frizzante e spregiudicata e Daniele Bossari, vincitore dell’ultimo Gf Vip, moderato e attento osservatore dei concorrenti.

Grande novità di questa edizione, la presenza in studio delle tre voci più famose della televisione italiana: quelle della Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a intervenire, nel corso della diretta del lunedì, commentando in modo tagliente e irriverente, quanto sta succedendo in Studio e sull’Isola.

Ai protagonisti che partiranno per l’Honduras, si aggiungerà un diciottesimo concorrente scelto dal pubblico nel corso della prima diretta attraverso il televoto, tra i tre finalisti di #Sarannoisolani, la sfida che ha visto 10 aspiranti naufraghi contendersi il consenso del web e la possibilità di sbarcare a Cayo Cochinos: Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi (ex pugile, personal trainer) Valerio Schiavone (Regista teatrale, insegnante).

