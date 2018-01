DOLORES O’RIORDAN DEI CRANBERRIES: I FUNERALI IL 23 GENNAIO NELLA CONTEA IRLANDESE DI LIMERICK

Come riporta Rockol.it i funerali privati della “voce” dei Cranberries, Dolores O’Riordan scomparsa il 15 gennaio si terranno il prossimo 23 del mese presso la chiesa di Saint Ailbe di Ballybricken, nella contea irlandese di Limerick. Il 21 gennaio invece la salma sarà esposta nella chiesa di Saint Joseph sempre a Limerick per chi volesse portare il proprio saluto all’artista, dalle 14.30 alle 16. La morte della cantante è ancora un mistero e solo l’autopsia i cui risultati arriveranno tra un paio di mesi potrà fare piena luce sulle sue cause.

Intanto si è venuti a conoscenza di un nuovo dettaglio sulle ultime ore di Dolores O’ Riordan.Come era già emerso fin dalle prime ore dalla sua prematura scomparsa, la cantante era Londra per una breve sessione di registrazione, che prevedeva la sua collaborazione alla versione definitiva di una cover di Zombie incisa dai Bad Wolves, band metal formata da ex membri di DevilDriver, In This Moment e God Forbid. Lunedì era appunto prevista una sessione di studio. “Non sappiamo cosa avesse intenzione di fare, se cantare i cori o un duetto”, ha spiegato il cantante Tommy Vext a Rolling Stone.

La band ha deciso di pubblicare la prima versione della cover, quella approvata da Dolores, versando il ricavato in beneficenza. Eccola:

Redazione