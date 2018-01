FESTIVAL DI SANREMO: SVELATI I DUETTI

Giornalisti e addetti ai lavori, dopo aver sentito tutte le 20 canzoni in gara alla 68 edizione del Festival di Sanremo,meglio individuato come il Festival di Baglioni, sono concordi nel giudicarlo ancora prima del suo debutto “vecchio”. Festival “vecchio” ma non solo per la media dell’età anagrafica dei cantanti che supera i 50, ma perchè paradossalmente pare che ad “osare” musicalmente sia stata più la “vecchia guardia” come i Decibel di Enrico Ruggeri con Lettera al Duca (testo di Enrico Ruggeri), dedicata a David Bowie detto appunto il “Duca bianco”, che non i “giovani” Big come i Kolors e Giovanni Caccamo che sono andati tutti sul sicuro presentando canzoni in cui cuore fa ancora rima con amore.

E se è vero che Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival, sui superospiti non si é sbilanciato, si è invece sbottonato sulla serata dei duetti del venerdì sera tra concorrenti e artisti non in gara: Skin con Le Vibrazioni, Alice con Ron, Alessandro Preziosi con Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, Serena Rossi con Renzo Rubino, Giusy Ferreri con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Michele Bravi con Annalisa, Anna Foglietta con Luca Barbarossa. Mario Biondi ha voluto accanto a sé i brasiliani Daniel Jobim e Ana Carolina, Giovanni Caccamo ha chiamato Arisa, Red Canzian duetterà con Marco Masini, Folla sul palco per Elio e le Storie Tese con i Neri per Caso.

E se volete sapere se anche Claudio Baglioni canterà? questa la sua risposta: “Se canterò al Festival? Un pochino sì. Certo, avrei voluto vincerlo, ma sono entrato in un conflitto di interessi micidiale“…

Redazione