EMMA: venerdì 26 gennaio esce il nuovo album di inediti “ESSERE QUI”. Da venerdì 26 gennaio Emma incontra i fan in un instore tour

EMMA

“ESSERE QUI”

È IL NUOVO ALBUM DI INEDITI IN USCITA IL 26 GENNAIO!

IN RADIO IL PRIMO SINGOLO “L’ISOLA”

e ONLINE su VEVO il VIDEO del brano girato per le strade di NEW YORK

http://vevo.ly/VPaPeb

DA VENERDÌ 26 GENNAIO EMMA INCONTRA I FAN IN UN INSTORE TOUR

Uscirà venerdì 26 gennaio, “ESSERE QUI”, il sesto album di inediti di EMMA, su etichetta Universal Music. Il disco è disponibile e in pre-save su Spotify e in preorder su tutte le piattaforme e in versione esclusiva autografata su Amazon al seguente link: https://umi.lnk.to/esserequi

Questa la tracklist di “Essere qui”: “L’isola”, “Le ragazze come me”, “Sottovoce”, “Mi parli piano”, “Effetto domino”, “Le cose che penso”, “Portami via da te”, “Luna e l’altra”, “Malelingue”, “Sorrido lo stesso”, “Coraggio”.

“Essere qui” è il sesto album di inediti di Emma, prodotto da lei insieme a Luca Mattioni e in uscita con Universal Music.

Il disco vanta le collaborazioni musicali di Enrico “Ninja” Matta, Paul Turner, Adriano Viterbini, ed è stato mixato e registrato da Matt Howealle Officine Meccaniche di Milano.

Da venerdì 26 gennaio, giorno dell’uscita di “Essere qui”, Emma incontrerà i fan durante alcuni appuntamenti instore: il 26 gennaio alla Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 15.30); il 27 gennaio a La Feltrinelli di NAPOLI (Piazza Giuseppe Garibaldi – ore 14.30); il 29 gennaio al Mondadori Store di MILANO (Piazza Duomo – ore 17.30); il 31 gennaio al Mondadori Store di TORINO (Via Monte di Pietà, 2 – ore 18.00); l’1 febbraio a La Feltrinelli di BARI (Via Melo 119 – ore 14.00) e al Mondadori Bookstore di LECCE (Viale Felice Cavallotti, 7/a – ore 18.00), il 2 febbraio a La Feltrinelli di FIRENZE (Piazza della Repubblica 26 – ore 14.00), il 4 febbraio al Mondadori Bookstore di PADOVA (Piazza Insurrezione XXVIII Aprile ’45 – ore 14.30) e a La Feltrinelli di VERONA (Stazione porta nuova Piazzale XXV Aprile – ore 18.00), il 5 febbraio al Mediaworld di STEZZANO – BG (Via Guzzanica, Centro Commerciale Le Due Torri – ore 16.00), il 6 febbraio al Mondadori Megastore di BOLOGNA (Via M. D’Azeglio 34/a – ore 16.00), l’8 febbraio a La Feltrinelli di PALERMO (Via Trento ang. Via Milano – ore 15.00), il 9 febbraio a La Feltrinelli di CATANIA (via Etnea 285 – ore 15.00).

“L’isola”, scritto da Roberto ANGELINI, Gigi CANU e Marco BARONI dei Planet Funk, è il singolo attualmente in radio che anticipa la pubblicazione dell’album.

“L’isola”, prodotto da Emma stessa insieme a Luca Mattioni, rappresenta l’anima più attuale di Emma: un sound internazionale che unisce pop, elettronica e funk.

Il video de “L’Isola” che ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni (online al seguente link http://vevo.ly/VPaPeb) è stato diretto da LUKASZ PRUCHNIK, sotto la direzione creativa di Paolo Stella ed Emma Marrone e quella esecutiva di Guja Quaranta, e mostra una Emma positiva e sorridente per le strade di NEW YORK.

Per acquistare o ascoltare “L’isola”: https://umi.lnk.to/Lisola.

Redazione