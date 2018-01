L’ISOLA DEI FAMOSI: Eva Henger in nomination con Marco Ferri: Mercedesz Henger “Mamma merita quest’isola…. Aiutatemi ad aiutarla…

La prima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda Lunedì 22 gennaio, si è conclusa con le prime due nomination. A scontrarsi al televoto sono finiti Eva Henger e Marco Ferri, ma Mercedesz, la figlia di Eva Henger non ci sta.. e con un messaggio su instangram si appella al pubblico e ai fan per “salvare” la madre: “Iniziamo subito dovendo lottare ... – ha scritto sul social postando anche una foto che la vede nello studio del reality – Mamma merita quest’isola. Merita di avere l’opportunità di dimostrare a tutti la persona che è veramente. Dolce , simpatica, altruista, intelligente… non meritava certo di finire in nomination la prima settimana. Aiutatemi ad aiutarla, non ho mai avuto bisogno del vostro sostegno come adesso”

Poi ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Mercedesz Henger non ci pensa due volte ad accusare il “naufrago” Filippo Nardi di aver complottato contro sua madre: “Già in Italia ce l’aveva con lei. Si è lamentato che io con la mia famiglia e la famiglia di Chiara Nasti fossimo andati a salutare i nostri cari prima della partenza. ‘Che palle queste famiglie’ ha detto e quando il marito di mia madre, Massimiliano Caroletti, gli ha fatto notare che almeno lui una famiglia ce l’aveva, Filippo ha detto che si ‘sarebbe fatto’ la sua famiglia. A quel punto Massimiliano si è innervosito e Filippo gli ha promesso che avrebbe rimandato subito a casa mia madre”.

Insomma l’#Isola è appena iniziata e quanto pare pure i… complotti!

Redazione