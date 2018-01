MATTEO MARKUS BOK aprirà tutte le date del tour italiano della pop-star Disney SOY LUNA – Inoltre parteciperà a SANREMOYOUNG (dal 16 febbraio)

MATTEO MARKUS BOK

Il giovane cantante inizia il 2018 con due importanti appuntamenti:

aprirà tutte le date del tour italiano della

pop-star Disney SOY LUNA nei maggiori palazzetti d’Italia: si parte il 24 gennaio dal Pala Alpitour di Torino, poi Roma, Napoli, Firenze, Milano, Padova e Bologna.

Parteciperà inoltre a SANREMOYOUNG, la nuova competizione musicale organizzata dalla RAI e trasmessa in diretta RAIUNO dal Teatro Ariston di Sanremo.

Matteo, scelto dalla Disney e dall’agenzia di concerti D’Alessandro & Galli, aprirà tutte le date del tour italiano di SOY LUNA:

24 gennaio TORINO, Pala Alpitour

27 e 28 gennaio ROMA, Palalottomatica

30 gennaio NAPOLI, Palapartenope

31 gennaio FIRENZE, Nelson Mandela Forum

2 e 3 febbraio ASSAGO (Mi), Mediolanum Forum

6 febbraio PADOVA, Kioene Arena

9 febbraio CASALECCHIO DI RENO (BO), Unipol Arena

Matteo è stato anche selezionato tra 1.200 canditati e sarà uno dei 12 protagonisti di SANREMOYOUNG, la nuova competizione musicale presentata da Antonella Clerici, trasmessa in diretta su RAIUNO dal Teatro Ariston di Sanremo a partire dal 16 febbraio.

“Questo 2018 è partito alla grande, non potevo crederci quando mi hanno confermato di aprire i concerti in Italia di Soy Luna, sono felicissimo ed entusiasta. Questa è una grande occasione per far conoscere la mia musica, so che sono ancora molto giovane e ho ancora tanto da imparare… e poi arriva inaspettatamente anche l’opportunità di partecipare a SanremoYoung, esperienza formidabile che mi darà la possibilità di confrontarmi anche con la musica italiana su un palco così importante che ha segnato la storia. Non vedo l’ora! Ringrazio chi crede in me e la “musica” che mi fa sempre sempre sognare!!! Miracles happen when you believe!”, dichiara l’artista.

Questi i suoi ultimi singoli, “Just One Lie” (video: https://www.youtube.com/watch?v=0FeCF6jUolo&t=9s)“Miracle” (video: https://youtu.be/nLiBldPPsUo ) e “Sunshower”, (video (https://youtu.be/l_GjJhjwTR4 ), l’artista si è esibito e ha partecipato a diversi appuntamenti internazionali, tra i quali l’evento Unicef a Colonia, Telethon,e il Charity Gala sull tv tedesce Rtl.

