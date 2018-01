26/01/2018 – 20:30 #RAI1: PRIMAFESTIVAL Conduce Sergio Assisi con il contributo di Melissa Greta Marchetto

Torna il “PrimaFestival“, un notiziario flash quotidiano per non perdersi nulla e arrivare pronti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Le canzoni e i cantanti, gli ospiti e lo show, i gossip e le polemiche, tutto questo e molto altro anima i 5 minuti della striscia quotidiana del PrimaFestival, l’unico programma all-news interamente dedicato all’evento sanremese, in onda da venerdì 26 gennaio fino alla serata finale del 10 febbraio alle 20.30 circa su Rai1 dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo. Il conduttore Sergio Assisi propone ogni sera anticipazioni, ospiti, incontri inattesi, curiosità e contributi esclusivi, mentre Melissa Greta Marchetto (voce di Rai Radio2) in collegamento dalla sua postazione multimediale informa il pubblico sui contenuti che animano i social, le tendenze e i trend e gli scoop. “PrimaFestival” è firmato da Andrea Boin e Walter Santillo, la regia è di Elisabetta Pierelli.