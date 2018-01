L’ISOLA DEI FAMOSI: EVA HENGER contro FRANCESCO MONTE

Eva Henger non deve provare molta simpatia per Francesco Monte e all’Isola ha confidato a Chiara Nasti: Le altre persone che stanno con lui sono un po’ impressionate da Francesco. Tutti dicono ‘povero ragazzo, che male ha fatto per prendersi le corna in diretta’. Ma se quella lo ha fatto cornuto, se lo sarà meritato, no?.

Non solo … parlando con gli autori dell’Isola la Henger ha aggiunto: So di lui cose intimissime, lui mi dice che non mi conosce, ma io come faccio a sapere quelle cose? Me le ha dette lui. Anche gli altri stanno iniziando a vederlo come me. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro (Ignazio Moser, ndr).

