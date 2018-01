“Mi toccavano” Valerio Pino svela i retroscena sul dietro le quinte di Amici

Valerio Pino ex ballerino professionista di Amici continua a mantenere alta l’attenzione su di sè e in una intervista rilasciata a Radio Stonata rivela alcuni retroscena piccanti su l talent show di Canale5 più famoso d’Italia e torna a parlare senza filtri del programma e di cosa accadeva dietro le quinte.

Provato e commosso ai microfoni del programma radio, ha raccontato :

Gli allievi mi toccavano anche tra le gambe, mi cercavano, mi mandavano biglietti volevano che andassi al residence però non potevo. Allora passavo con l’auto e li portavo da me, facevamo l’amore. Io sono debole se c’é un ragazzo carino sui 18-20 anni che vuole fare l’amore con me non riesco a dire di no. Sono fatto di carne e ossa i ragazzi mi cercavano continuamente venivo provocato tutti i giorni – ha concluso il ballerino – prima di fare un mea culpa e ammettere di essere stato troppo debole nell’accettare le avance in un contesto così delicato .

Vero o falso, arriveranno smentite dal talent di Canale5 per rimediare alla bomba mediatica lanciata da Valerio Pino che ormai con Amici non ha più nulla a che fare?

Redazione