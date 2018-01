SKY1 #EPCC: Per i Maneskin Alberto Tomba è… “premio Nobel per la fisica”

I Maneskin attualmente ai vertici del successo, a XFactor hanno avuto modo di dimostrare il loro talento e la loro passione per la musica, ma ospiti nell’ultima puntata di E poi c’è Cattelan, talk televisivo di stampo musicale in onda in seconda serata su Sky Uno, sottoposti a un simpatico test da Cattelan per verificare le conoscenze e i contatti intergenerazionali, nonostante le agevolazioni della risposta multipla nella scelta dell’alternativa hanno lasciato sconcertati e divertiti sia il conduttore che il pubblico in studio e sicuramente anche i telespettatori.

Veniamo quindi al simpatico siparietto: La giovanissima band davanti alla foto di Alberto Tomba e alla domanda su che ruolo avesse assunto negli anni Ottanta, tra le seguenti indicazioni: 1) Premio Nobel per la fisica nell’84; 2) “Vincitore di tre medaglie d’oro alle Olimpiadi” 3) Poeta, autore di molti testi di Franco Battiato” hanno risposto… Premio Nobel per la fisica!

Redazione