ZIBBA – LE COSE È L’OTTAVO ALBUM DEL CANTAUTORE IN USCITA IL 2 FEBBRAIO

ZIBBA presenta LE COSE. Il nuovo disco del cantautore ligure, anticipato dal singolo QUELLO CHE VUOI, uscirà il 2 FEBBRAIO per la neonata etichetta Platonica. L’album contiene dodici brani, molti dei quali nati da collaborazioni con artisti di primo piano provenienti da realtà musicali diverse e distanti, ma che Zibba ha saputo avvicinare esaltando ogni loro sfumatura: in ordine di apparizione Elodie, Erica Mou, Chantal, David Blank, Alex Britti, Marco Masini e Diego Esposito. LE COSE è un album concepito e cresciuto nel tempo, passando attraverso diverse fasi produttive tra la Liguria e Milano. La produzione è stata curata in prima persona da Zibba, assistito da Simone Sproccati: la scrupolosa ricerca sonora ha permesso di cucire intorno alle voci dei tanti artisti che compaiono nel disco la giusta atmosfera. “Ho cercato il suono di questo disco. Attraverso gli ascolti, i viaggi con gli amici a parlare di musica. A cercarla. Sentirla. A trovare ispirazione dalle cose che ti arrivano addosso enormi anche se piccolissime, dalla strada come dalle più̀ lontane periferie di internet”. Le collaborazioni provengono da diversi pianeti dell’universo musicale italiano. Quando Stiamo Bene, seconda traccia dell’album, unisce la splendida voce di Elodie al beat tra nu soul e urban di Mace; in Le cose inutili compare invece l’inconfondibile chitarra di Alex Britti, su quello che è uno degli episodi più̀ funk del disco. Le linee vocali di Zibba s’intrecciano a quelle del giovane David Blank in un brano scritto insieme a BigFish, Niente. Dall’underground proviene anche il featuring con Diego Esposito in un brano scritto di nuovo con Mace. La voce di Marco Masini è prestata invece a Sesto Piano, una ballata soul in cui quello che è uno dei timbri graffiati più celebri d’Italia impressiona ed emoziona. Inoltre per la prima volta Zibba accoglie in un suo disco un brano non suo, scritto da Erica Mou e cantato insieme a lei. “Ho messo da parte tutto e ho pensato a divertirmi. Cercando di capire al meglio le sfumature, la mia voce stessa e il suo ruolo nelle cose che scrivo e scriverò̀. Fare l’autore e soprattutto produrre per altri mi ha ispirato a lavorare liberamente anche sulle mie canzoni, sul mio disco. La musica vive un momento bellissimo e sono felice di fare musica oggi, di produrre musica oggi, di credere in quello che si sta costruendo, e di aver condiviso questo disco con persone che stimo profondamente.” Il tour partirà il primo marzo con una serata da non perdere all’Alcatraz di Milano: Le Cose promette di emozionare anche sui palchi dei più importanti club italiani. TRACKLIST E CREDITI

1_Quello Che Si Sente

2_Quando Stiamo Bene feat. Elodie (prod. Mace)

3_Dove Si Ferma Il Sole

4_Quando Abbiamo Smesso feat. Erica Mou

5_Panorama feat. Chantal

6_Quello Che Vuoi

7_Niente feat. David Blank

8_Le Cose Inutili feat. Alex Britti

9_Sesto Piano feat. Marco Masini

10_Un Altro Modo feat. Diego Esposito

11_La Traccia Che Finisce Il Disco

12_Un Unico Piccolo Istante Prodotto da Zibba e Simone Sproccati

eccetto “Quando stiamo bene” prodotta da Mace Registrato tra le mura di casa / al Bombastic di Imperia / al Crono Sound Factory di Vimodrone

Mixato al Crono da Simone Sproccati

Masterizzato da Andrea “Bernie” De Bernardi all’Eleven Mastering Studio Hanno suonato e partecipato a questo disco

Andrea Balestrieri, Stefano Riggi, Silvia Ottanà, Simone Rubinato, Dario Ciffo, Marco Ferrando, Elodie Di Patrizi, Mace, Erica Mou, Antonio Accarino, BigFish, Chantal Saroldi, Alex Britti, David Blank, Diego Esposito, Marco Masini, Giulia Pratelli, Marpek, Valeria Barbera, Edoardo Vallarino, Giorgio Mirto, Fation Hoxholli, Miriam Maltagliati, Francesca Villa. Testi di Zibba

eccetto “Quando Abbiamo Smesso” di Erica Mou

“Panorama” di Zibba e Chantal

“Niente” di Zibba e David Blank

“Un Altro Modo” di Zibba e Diego Esposito Musiche di Zibba

eccetto “Quando Stiamo Bene” di Mace

“Niente” di Zibba e BigFish

“Un Altro Modo” di Zibba e Mace

“Un Unico Piccolo Istante” di Giorgio Mirto Foto di copertina Giorgia Borneto

Foto interne Giorgia Borneto e Raffaella Vismara

Grafiche Consuelo Ielo

Illustrazioni Giulia Cutera