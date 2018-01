28/01/2018 – 20:35 CHE TEMPO CHE FA Ospiti: la neo senatrice a vita Liliana Segre, Buffon, Cracco e Emma

Nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio “Che tempo che fa”,domenica 28 gennaio, alle 20:35 su Rai1 . In studio la neo senatrice a vita Liliana Segre porterà la sua testimonianza nei giorni in cui ricorre l’80simo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia e all’indomani del ‘Giorno Della Memoria’. Inoltre, saranno ospiti: nel giorno del suo quarantesimo compleanno Gianluigi Buffon, considerato il portiere più forte di tutti i tempi e il celebre chef della tv italiana, ma non solo, Carlo Cracco.

Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Emma, cantautrice con 22 dischi di platino già conquistati, che si esibirà con il brano “L’Isola” tratto dal nuovo album di inediti “Essere qui”. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Al tavolo: Lello Arena, nei cinema con la pellicola da lui diretta “Finalmente sposi”, il cantautore Michele Zarrillo e Emma. E ancora Bianca Guaccero, protagonista del film tv “In punta di piedi” di Alessandro D’Alatri in onda su Rai 1 il 5 febbraio e il campione di sci di fondo Federico Pellegrino, con 11 vittorie personali nello sprint è il fondista azzurro con i migliori risultati raggiunti e sarà tra i protagonisti delle Olimpiadi di Pyeong Chang. Inoltre, tornerà Fabio Rovazzi, nelle sale con il film di Gennaro Nunziante “Il Vegetale”, dove ha esordito come attore a fianco di Luca Zingaretti. La cantante Betta Lemme, si esibirà nella sua hit invernale “Bambola”, che ha già raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni su youtube.