Morto a Roma David Zard, organizzatore dei maggiori concerti in Italia

Roma – David Zard è morto oggi a Roma, é stato il primo a portare i big internazionali a cantare in Italia. Produttore discografico e promoter si è spento al policlinico Gemelli alle 13, dopo una lunga malattia. Aveva appena compiuto 75 anni. Lascia la moglie e un figlio. L’impresario di origine libica aveva portato in Italia i giganteschi tour del meglio della musica mondiale, da Lou Reed, a Frank Zappa, da Madonna ai Rolling Stones e tantissimi altri. Ma è anche l’impresario che rilanciò il musical in Italia con il Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. È stato il produttore discografico e agente di Gianna Nannini.

Redazione