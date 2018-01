RENATO ZERO: “Al contrario di quanto riportato su alcuni giornali e siti web non sarò presente al Festival come ospite, ma…

Renato Zero smentisce le voci di una sua partecipazione al Festival di Sanremo edizione Baglioni, per cui non salirà sul palco dell’Ariston: “Al contrario di quanto riportato su alcuni giornali e siti web non sarò presente al Festival come ospite, ma sarò il primo spettatore pronto ad applaudire i miei colleghi”, ha dichiarato.

Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il cantante ribadisce anche la propria stima nei confronti del conduttore Claudio Baglioni. In questo nostro tempo, credo che avere Claudio alla guida del Festival sia una preziosa occasione di rinascita – ha scritto Renato Zero -. La Musica torna al centro del palcoscenico e, finalmente, è affidata alle mani esperte di un ‘addetto ai lavori‘. Al mio amico di sempre giunga il più sincero in bocca al lupo per il successo della manifestazione!.

Redazione