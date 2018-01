“MADE IN ITALY” DI LUCIANO LIGABUE È IL FILM PIÙ VISTO DEL WEEKEND.

“MADE IN ITALY” È IL FILM PIÙ VISTO DEL FINE SETTIMANA.

NEL SUO PRIMO WEEKEND DI PROGRAMMAZIONE INCASSA

1.411.655 EURO CON OLTRE 200.000 PRESENZE



Il film è prodotto da Domenico Procacci per FANDANGO, distribuito da MEDUSA e diretto da Luciano Ligabue.

Domenico Procacci commenta così questo risultato:

“È un bellissimo risultato, ottenuto non solo grazie all’affetto dei fan di Luciano, ma soprattutto grazie al film che sta arrivando al cuore degli spettatori. E poi ho altri motivi per essere felice. Questo film, anche se ha molti momenti di leggerezza, non è una commedia, e da sempre sostengo che non si può lavorare su quell’unico genere. Inoltre è un film che racconta questo paese, il momento che viviamo. E lo fa emozionando, divertendo ma facendo riflettere su temi importanti. Questo dimostra che un cinema che fa pensare e che non sia solo evasione è possibile.”

Giampaolo Letta (Ad Medusa Film) dichiara:

“Made in Italy, come ha raccontato Luciano Ligabue, è una dichiarazione d’amore per il nostro Paese, parla di gente perbene, con forti valori per le proprie radici è soprattutto una bella storia d’amore di forti sentimenti. Questi elementi sono stati premianti e rassicuranti sia per il cinema italiano che ha bisogno di sceneggiature diverse e di connubi nuovi che per il pubblico”.