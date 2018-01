Sfera Ebbasta è il padrone incontrastato delle charts: primo tra gli album, piazza 11 brani tra i primi 12 singoli!…

CLASSIFICHE 26 GENNAIO 2018

Rilevate dalla FIMI-Nielsen-GfK-EarOne su tutto il territorio italiano

CLASSIFICA ALBUM 26 GENNAIO 2018

01 ROCKSTAR (Sfera Ebbasta)

02 NO COMMENT (Nitro)

03 ÷ (DIVIDE) (Ed Sheeran)

04 CHOSEN (Maneskin)

05 ORONERO LIVE – DELUXE EDITION (Giorgia)

06 OH, VITA! (Jovanotti)

07 VASCO MODENA PARK (Vasco Rossi)

08 TUTTE LE MIGLIORI (Mina/Celentano)

09 2640 (Francesca Michielin)

10 AMORE CHE TORNI (Negramaro)

11 FACCIO UN CASINO (Coez)

12 SONGS OF EXPERIENCE (U2)

13 ALBUM (Ghali)

14 POSSIBILI SCENARI (Cesare Cremonini)

15 DUETS – TUTTI CANTANO CRISTINA (Cristina D’Avena)

16 REVIVAL (Eminem)

17 EVOLVE (Imagine Dragons)

18 PRISONER 709 (Caparezza)

19 SFERA EBBASTA (Sfera Ebbasta)

20 DEDICHE E MANIE (Biagio Antonacci)

CLASSIFICA SINGOLI 26 GENNAIO 2018

01 CUPIDO (Sfera Ebbasta feat. Quavo)

02 ROCKSTAR (Sfera Ebbasta)

03 SCIROPPO (Sfera Ebbasta feat. Drefgold)

04 RICCHI X SEMPRE (Sfera Ebbasta)

05 SERPENTI A SONAGLI (Sfera Ebbasta)

06 PERFECT (Ed Sheeran)

07 UBER (Sfera Ebbasta)

08 XNX (Sfera Ebbasta)

09 20 COLLANE (Sfera Ebbasta)

10 BANCOMAT (Sfera Ebbasta)

11 LEGGENDA (Sfera Ebbasta)

12 TRAN TRAN (Sfera Ebbasta)

13 LA MUSICA NON C’È (Coez)

14 IRRAGGIUNGIBILE (Shade feat. Federica Carta)

15 HAVANA (Camila Cabello feat. Young Thug)

16 CHOSEN (Maneskin)

17 IPERNOVA (Mr.Rain)

18 ECHAME LA CULPA (Luis Fonsi & Demi Lovato)

19 LEAVE A LIGHT ON (Tom Walker)

20 WHATEVER IT TAKES (Imagine Dragons)

CLASSIFICA RADIO 26 GENNAIO 2018

01 GET OUT OF YOUR OWN WAY (U2)

02 NO ROOTS (Alice Merton)

03 HAVANA (Camila Cabello feat. Young Thug)

04 WHATEVER IT TAKES (Imagine Dragons)

05 HOW LONG (Charlie Puth)

06 PERFECT (Ed Sheeran)

07 L’ISOLA (Emma)

08 OH, VITA! (Jovanotti)

09 DA SOLA/IN THE NIGHT (Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso & Elisa)

10 POETICA (Cesare Cremonini)

11 BAMBOLA (Betta Lemme)

12 LEAVE A LIGHT ON (Tom Walker)

13 IO NON ABITO AL MARE (Francesca Michielin)

14 STAVO PENSANDO A TE (Fabri Fibra feat. Tiziano Ferro)

15 LA PRIMA VOLTA (Negramaro)

16 COME NEVE (Giorgia & Marco Mengoni)

17 KATCHI (Ofenbach feat. Nick Waterhouse)

18 CINEMA (Gianna Nannini)

19 SHE’S ON MY MIND (JP Cooper)

20 FORTUNA CHE CI SEI (Biagio Antonacci)

[Fonte MusicMap]