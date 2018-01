ISOLA DEI FAMOSI13: EVA HENGER PRIMA ELIMINATA – Nella seconda puntata Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta in nomination

Eva Henger è la prima eliminata di questa edizione dell‘Isola dei Famosi, nello scontro con Marco Ferri, anche lui in nomination a conclusione della prima puntata dell’#Isola, è lei ad avere la peggio e a dover abbandonare il reality, alla fine di una lunga discussione caratterizzata da un vivace scambio di accuse tra la naufraga e Francesco Monte, quest’ultimo da lei accusato di essere contravvenuto al regolamento che vieta il fumo (di qualunque tipo) “Hai portato la droga nel programma – dice Eva in diretta tv su Canale 5 – devi essere squalificato ! Hai fumato marijuana per 3 giorni”. Una dichiarazione che ha lasciato senza parole la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi che ribatte “piccata” e palesemente a favore di Monte: “Non ne sapevamo nulla, voi eravate in una casa, avete fatto quello che volevate. L’Isola è iniziata lunedì non quando stavate in casa. La scorsa settimana prima che ti nominasse perchè non le hai dette?” e poi continua : “Quello che avete fatto prima di cominciare l’isola non mi interessa, quindi questa cosa non ha senso, quello che stai dicendo è ingiusto!”. Eva comunque perde la sfida ed esce.

Al termine della seconda puntata andata in onda ieri 29 gennaio, anch’essa animata da duri confronti, sfide, eliminazioni e nuovi arrivi, i naufraghi in nomination sono: Francesca Cipriani e Nadia Rinaldi che ha risposto in diretta alle accuse di essere poco partecipe mosse da Francesco Monte e da altri componenti del gruppo, e poi, nominata dalla Mejor della settimana Alessia Mancini, va in nomination anche Rosa Perrotta, che in chiusura dichiara: “Sinceramente me l’aspettavo”.

Tra le novità della puntata due nuovi ingressi: Simone Barbato che dovrà vivere nella giungla, rubare cose ai Pejor senza farsi scoprire dagli altri. In caso di fallimento, andrà in nomination e poi Elena Morali ex “secchiona” che per questa settimana sarà fra i Mejor.

MOMENTO NOMINATION – Alessia Mancini è Mejor quindi è immune, così pure la nuova arrivata Elena Morali affidata ai Mejor, prendono in via le nomination. Il primo a votare è Amaurys, che sceglie Filippo. Poi Bianca e Nadia scelgono Rosa. Franco, Giucas e Gaspare fanno il nome di Francesca e Craig quello con Cecilia. Francesca vota Franco, che non l’ha scelta per portarla con lui sull’isola dei Mejor e ha preferito Craig. Tocca ai Mejor: Paola, Filippo, Rosa, Francesco e Marco, Jonathan nominano Nadia, Cecilia, invece, sceglie Franco. La Mejor, Alessia, sceglie il suo nome da aggiungere alle due più votate: è Nadia. Con lei vanno al televoto Francesca e Rosa. La seconda puntata dell’Isola dei Famosi13 – in onda dalle 21.38 all’1.07 – ha raccolto davanti al video 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share. Redazione