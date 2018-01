CLAUDIO BAGLIONI protagonista, il 15 settembre, di un rivoluzionario evento live: per la prima volta all’ARENA DI VERONA un concerto con il palco AL CENTRO e tutti i posti numerati!

Il 2018 celebra mezzo secolo di storia della musica italiana

CLAUDIO BAGLIONI

IL 15 SETTEMBRE

UN RIVOLUZIONARIO EVENTO LIVE

per la prima volta

all’ARENA DI VERONA

con

il palco AL CENTRO

e tutti i posti numerati

15 settembre: per la prima volta all’ARENA DI VERONA un concerto con il palco al centro e tutti i posti numerati. È il rivoluzionario evento live che vede protagonista uno dei più grandi artisti della scena musicale italiana che non smette mai di sorprendere con le sue “prime volte” musicali: CLAUDIO BAGLIONI.

Lo straordinario anfiteatro veronese si stringerà intorno a Baglioni, al suo super-gruppo e a una grande orchestra, per una prima volta epocale, musicale, artistica e scenografica.

Biglietti disponibili, in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club, dalle 11.00 di lunedì 5 febbraio. Dalle ore 11.00 di martedì 6 febbraio i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it; dalle ore 11.00 di lunedì 12 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info suwww.fepgroup.it).

Il rivoluzionario concerto all’ARENA DI VERONA segnerà il grande ritorno sulle scene live di CLAUDIO BAGLIONI, prima di essere impegnato con i concerti di AL CENTRO TOUR nelle più importanti ARENE INDOOR d’Italia con il palco AL CENTRO, durante il quale il pubblico, disposto a 360 gradi, avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di indimenticabili successi.

Queste le date del tour AL CENTRO (prodotto e organizzato da F&P Group):

16 e 17 ottobre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE

19 e 20 ottobre al Pala Lottomatica di ROMA

23 e 24 ottobre al Pala Prometeo di ANCONA

26 e 27 ottobre al Mediolanum Forum di MILANO

2 e 3 novembre al Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT)

6 e 7 novembre al Pala Florio di BARI

10 e 11 novembre al Pala Sele di EBOLI (SA)

13 e 14 novembre all’Unipol Arena di BOLOGNA

16 e 17 novembre alla Kioene Arena di PADOVA

20 e 21 novembre al Pala George di MONTICHIARI (BS)

23 e 24 novembre al Pala Alpitour di TORINO

RTL 102.5 è radio partner del tour.

La musica AL CENTRO è anche lo spirito con cui Claudio Baglioni ha accettato la Direzione Artistica del Festival di Sanremo 2018 e il ruolo di capitano della squadra che animerà, dal palco del Teatro Ariston, la sessantottesima edizione del Festival (in programma dal 6 al 10 febbraio 2018).

Il 23 febbraio uscirà “AL CENTRO” – “Con la musica che batte dentro”, il cofanetto (Sony Music) disponibile nella versione 4 cd e in vinile con 7 Lp, che racchiude 50 grandi successi del cantautore, come “Questo piccolo grande amore”, “E tu…”, “Sabato pomeriggio”, “E tu come stai?”, “Strada facendo”, “Avrai”, “La vita è adesso”, “Mille giorni di te e di me”, “Io sono qui”, “Cuore di aliante”, “Mai più come te”, “Tienimi con te” e “Con voi”, senza però dimenticare “Signora Lia” (il primo “45 giri”) e “Una storia vera”: un’irripetibile costellazione di emozioni, tutte le più luminose stelle di parole e note lanciate nel cielo della grande musica da uno degli autori/interpreti più amati della storia della canzone italiana.

50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di CLAUDIO BAGLIONI, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.

