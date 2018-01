Ghali: nuovo record con “Cara Italia” 4milioni di visualizzazioni in 24 ore.

Nuovo record segnato da Ghali il rapper italiano di origini tunisine Ghali Amdouni, che ha 24 anni e il cui disco di debutto Album è uscito da pochi giorni. Dopo le hit Happy days e Habibi ecco che il video di Cara Italia uscito il 24 gennaio racimola dopo 24 h dal lancio quasi 4,2 milioni di visualizzazioni. Il singolo nasce da un jingle per Vodafone e cantato ad Amici è già amatissimo per testo e musica. Lo stesso rapper per ringraziare i fan e scrive su facebook “è il pezzo con il debutto di maggior successo di sempre, la canzone con più views like e commenti di sempre, tutto grazie a Voi…, sono contento che vi piaccia,ci abbiamo messo l’anima!

Redazione