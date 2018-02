Vasco Rossi Non Stop Live 2018 da maggio

Annunciata la data ZERO, aperta al pubblico, del VASCONONSTOP LIVE 2018 il prossimo 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano. Dopo la Tempesta perfetta di Modena Park, Vasco ricomincia dagli stadi. “Ci saranno delle novità e delle sorprese nella playlist a cui stiamo lavorando – assicura Vince Pàstano, già in studio con Vasco – Sarà una scaletta connotata da estrema coerenza, passato e presente collegati tra loro da suoni e arrangiamenti nuovi. E rigorosamente rock, coerente con la storia e lo stile unico e inconfondibile del Blasco”. VASCONONSTOP LIVE, il suo “never ending tour” comincia nel 2018: “Andremo da nord a sud, da Torino a Padova, da Roma a Bari fino a Messina. E porteremo in giro lo spirito di Modena, un po’ degli anni ’80. Ci sono rimasto dentro, con lo spirito dei pantaloni corti”. Dopo la data “ZERO”, ovvero l’ultima prova generale allo stadio Teghil di Lignano, seguiranno 9 concerti, alcuni importanti ritorni come a Messina, e doppie date a Torino, Padova, Roma e Bari.

[notizie Ansa]