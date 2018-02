02/02/2018 – 21:20 #RAI1: SUPERBRAIN Si conclude il talent sulle abilità della mente – IN GIURIA: CLAUDIA GERINI – GABRIEL GARKO – ANTONIO CABRINI

Ultimo appuntamento, venerdì 2 febbraio su Rai1 alle 21:20, con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che in queste settimane ha registrato ottimi ascolti.

In questa quarta puntata in giuria siederanno Claudia Gerini, Gabriel Garko e Antonio Cabrini e saranno loro, insieme al pubblico in studio, a valutare le esibizioni delle ultime “cinque supermenti”, cinque persone, dotate di un talento per i numeri, la memoria, o di un senso particolarmente sviluppato, che, unendo le loro capacità mentali straordinarie alla creatività e alla fantasia, daranno vita a momenti di grande spettacolo e si sfideranno tra loro. Ospite della serata, anche in questa ultima puntata, Dario Bandiera.

Al termine della serata, i voti della giuria alle singole esibizioni verranno sommati a quelli del pubblico in studio e verrà proclamato il vincitore della puntata, che si aggiudicherà un premio di 20.000 euro.

L’ospite internazionale, che si esibirà fuori gara, di questo ultimo appuntamento arriverà dal Giappone: Rinne Tsujikubo, una bambina di 12 anni capace di effettuare calcoli in maniera rapidissima, già vincitrice di numerose competizioni.

Redazione