CANALE5: A Verissimo Filippa Lagerback, Daniele Bossari e Marcella Bella

Sabato 3 febbraio su Canale 5, alle ore 16.00, nuovo appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

In studio si racconterà per la prima volta la conduttrice svedese Filippa Lagerback.

Inoltre, Daniele Bossari, compagno e futuro marito di Filippa, sarà a Verissimo per svelare curiosità e aneddoti sui naufraghi a ‘L’Isola dei Famosi’.

Inoltre, ospiti del talk show: un’icona della musica italiana Marcella Bella, l’attrice Francesca Inaudi e la show girl Aida Yespica.

Infine, a Verissimo, l’attore Michele Morrone, nel cast del quarto film tv ‘Una donna contro tutti – Renata Fonte’, del ciclo Liberi Sognatori.

