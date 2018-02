Emma torna a “Gulp Music”. La cantante sarà protagonista della puntata in onda sabato 3 febbraio alle 13.40 (e in replica domenica alle ore 18), con la conduzione di Celeste Savino. Emma, tra le cantanti più amate dai ragazzi, presenta il nuovo album “Essere qui”, i nuovi video e risponderà alle domande che i fan le hanno rivolto attraverso i social network di Rai Gulp.

In questa puntata anche un report esclusivo sullo spettacolo “Soy Luna Live”, che vede protagonisti Karol Sevilla e Ruggero Pasquarelli. Saranno presentati anche i nuovi video di Liam Payne & Rita Ora, The Vamps e Ghali.La musica su Rai Gulp è anche con “Top Music”, il programma delle classifiche dei singoli e degli album, condotto da Federica Carta e in onda domenica 4 febbraio, alle ore 14.05.I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp , Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulpTutte le puntate possono essere riviste sul sito http://www.raigulp.rai.it e su http://www.raiplay.it