Domenica 4 febbraio, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, puntata particolarmente ricca di ospiti, musica e approfondimenti per la Domenica In condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda dalle 14 su Rai1. Ultimo appuntamento con “Sanremo Story”, la pagina che ripercorre le tappe più significative della kermesse musicale più amata d’Italia, commentate da Luca Bianchini, Dario Salvatori e Lucio Fabbri. In collegamento da Sanremo, Angela Rafanelli fornirà anticipazioni, indiscrezioni e riporterà le prime dichiarazioni dei protagonisti di questa edizione, mentre Claudio Lippi svelerà chicche inedite e curiosità. Con Cristina Parodi anche Max Giusti, grande protagonista del Dopofestival 2016, che si racconterà con la travolgente ironia che lo contraddistingue.

In questa speciale puntata verrà ricordato, insieme alla figlia Claudia, un grandissimo cantautore italiano, Sergio Endrigo, indimenticato interprete di tanti successi e vincitore del Festival 1968 con “Canzone per te”. Ancora sorprese e grandi ospiti con Mietta, vincitrice nel 1989 nella categoria “Nuovi” con il brano “Canzoni” e terza classificata nel 1990 con “Vattene amore”, e Donatella Milani, al Festival nel 1983 con “Volevo dirti”. Spazio al cinema con una delle attrici italiane più famose e amate dal grande pubblico, Stefania Sandrelli, protagonista di un’intervista faccia a faccia con Cristina, in cui parlerà della sua lunga e fortunata carriera cinematografica ma anche della sua intensa vita privata.

Nella pagina dedicata a “Musica e Fede”: ospiti Monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto, che con le sue omelie “pop” spiega il Vangelo ai giovani “cantillando” i testi di Noemi, Marco Mengoni e Francesco Gabbani; inoltre, Cristina Scuccia, nota al grande pubblico come Suor Cristina, che proporrà in chiave personale un noto brano sanremese e racconterà la sua esperienza personale da religiosa a fenomeno pop mondiale. In collegamento l’attrice Claudia Koll, che ha abbandonato il mondo dello spettacolo per abbracciare la fede e la spiritualità e dirige ora un’accademia artistica multidisciplinare, dove proprio Suor Cristina ha mosso i primi passi.

Benedetta Parodi offrirà ai telespettatori la ricetta per una simpatica merenda e presenterà poi un’intervista “A casa di…” Wilma De Angelis. Adriano Panatta, nella sua rubrica “Da Campione a Campione”, incontrerà l’ex pallavolista Andrea Lucchetta, membro della cosiddetta “Generazione di fenomeni”, il gruppo di giocatori che nel corso degli anni ‘90 portarono alla gloria la Nazionale italiana di pallavolo. Infine, spazio al talento comico di Leonardo Fiaschi nelle vesti di Carlo Conti.

Redazione