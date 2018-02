FESTIVAL DI SANREMO 2018: Anche Giorgia tra i super ospiti

E dopo i “sì” di Fiorello e Laura Pausini che saliranno sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata della 67a edizione, all’appello di Claudio Baglioni arriva anche il “si” di Nek, Francesco Renga e Max Pezzali, attualmente in tour con il loro spettacolo. Ad annunciarlo sono stati gli stessi cantanti. “Sanremo 2018, la risposta è SÌ! Felici ed onorati di essere qui. Non potremmo essere più emozionati… grazie Claudio Baglioni di averci invitato al Tuo Festival. Fil, Max e Fra”, si legge nel messaggio condiviso a firma dei tre.

Tra gli ospiti “nostrani” ricordiamo anche Biagio Antonacci, i Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi. Ognuno degli artisti porta due brani, uno dei quali dovrebbe coinvolgere Claudio Baglioni in un duetto su uno dei successi del cantautore romano. I Negramaro ritornano a distanza di 13 anni dalla loro partecipazione tra le Nuove Proposte, dove furono eliminati dalle giurie demoscopiche con il brano Mentre tutto scorre che tuttavia li consacrò poi al grande pubblico.

Ma alla lista si aggiunge anche il nome di Giorgia! A comunicarlo, appena ieri,

dai microfoni di Radio2 Social Club è stata la stessa cantante: “Vado a Sanremo, accetto molto volentieri l’invito di Claudio Baglioni. Non me lo aspettavo e per questo è ancora più gradito. Potevo mica dire di no?”.

Sul fronte degli ospiti stranieri, invece ci saranno: Sting e James Taylor. La performance del primo prevede anche un’esibizione con Shaggy per il brano Don’t Make Me Wait, canzone che anticipa l’album scritto a quattro mani 44/876 in uscita il 20 aprile.

Redazione