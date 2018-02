Marco Carta ritorna con un nuovo singolo dal titolo “Finiremo per volerci bene” pubblicato ieri e tratto dall’album di inediti “Tieniti forte” uscito a Maggio scorso (Warner Music). Dopo il successo televisivo ottenuto a Tale e Quale Show, lo show di imitazioni di Rai1, condotto da Carlo Conti, dove si è aggiudicato entrambi i premi previsti dal programma, quello di Campione del torneo, attribuito dalla giuria di qualità e di Campionissimo decretato dal pubblico a mezzo del televoto, il cantante torna alla sua musica con la pubblicazione ieri 2 febbraio del video del nuovo singolo e…non delude!

su Spotify -> https://open.spotify.com/track/65l39KSS8sYEUVhr2xf5Dy

Testo:

Inventiamoci un finale per domani,

che somigli più a una fiaba per bambini,

ispirato a storie vere questo domani,

E lo sai solo tu,

che non c’è vento se stai lontano dagli uragani

E non abbiamo perso niente,

mi mancherai semplicemente,

è solo un viaggio naturale,

ma, se vuoi…

Vieni a prendermi stasera,

c’è una festa da iniziare e niente da capire,

Vieni a prendermi stasera

perché vada come vada finiremo per volerci bene,

sarà un regalo da scartare, il tuo saluto prima di partire

C’è una festa da finire entro domani,

mi vien da ridere ..

E asciugo gli occhi con il palmo delle mani

E non hai visto ancora niente

Ti mancherò semplicemente .

è solo un viaggio da riprogrammare

Vieni a prendermi stasera,

c’è una festa da iniziare e niente da capire…

Vieni a prendermi stasera,

Perché vada come vada finiremo per volerci bene,

sarà un regalo da scartare, il tuo saluto prima di partire …

Ballerini improvvisati, come coriandoli lanciati,

le luci a intermittenza, sincronizzano i sorrisi,

che si mischiano gli abbracci,

e se ci vedono ridere, lo sappiamo solo noi perché,

la vivo come il primo bacio, l’ultima notte con te

E non abbiamo perso niente, ti mancherò semplicemente …

Vieni a prendermi stasera, c’è una festa da iniziare e niente da capire… abbiamo dato tutto quello che avevamo,

e senza le armature che si va lontano …

Veni a prendermi stasera, perché vada come vada,

finiremo per volerci bene, sarà un regalo da scartare,

il tuo saluto prima di lasciarti andare…

sarà una foto da tenere, il nostro abbraccio prima di partire …

Credits

Writer(s): Gianluca Florulli, Edwin Roberts, GIANLUIGI FAZIO