06/02/2018 – #RAI1: 68° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo comincia il Festival di Claudio Baglioni 

Cinque prime serate in diretta su Rai1 e Radio2 dal Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio, arricchite dalla presenza di grandi ospiti, come Rosario Fiorello e Laura Pausini nella prima serata e, tra gli altri, James Taylor, Sting con Shaggy, Biagio Antonacci e i Negramaro. In gara, venti i Campioni e otto le Nuove Proposte. Conduce il Direttore Artistico Claudio Baglioni, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Il Festival di Sanremo è scritto da Martino Clericetti, Pietro Galeotti, Ermanno Labianca, Massimo Martelli, Guido Tognetti, Paola Vedani. Massimo Giuliano è il consulente musicale del Direttore Artistico.

La regia è di Duccio Forzano e la scenografia è affidata a Emanuela Trixie Zitkowsky.

