Premio Lucio Dalla Vetrina nazionale della 6^ edizione a Sanremo 2018

PREMIO LUCIO DALLA – SANREMO 2018

Al Palafiori – Casa Sanremo la Vetrina Nazionale della 6^ edizione

Sanremo. Venerdì 9 Febbraio alle 21 arriva al Palafiori di Sanremo la Vetrina nazionale

della 6^ edizione di Premio Lucio Dalla. L’evento sarà ospitato negli studi tv di Sanremo Doc e sarà trasmesso in diretta nei vari canali di videostreaming http://www.sanremodoc.com/ e http://dettaglitv.com/ su e in differita sui canali SKY 890 –

899 – 930 – 931. La serata sarà condotta dal patron Maurizio Meli supportato dallo staff

storico del Premio composto da Claudia Scaglioni, cugina di Lucio Dalla e madrina ufficiale dell’evento omaggio al Maestro e Poeta scomparso, Manuel Auteri e Renato Droghetti della Sanluca Sound, etichetta discografica al fianco del Premio fin dalle origini, Alessandra Boni, storica assistente alla produzione live e le new entry Pino Paolessi, per le logistiche, e Patrizia Faiello responsabile ufficio stampa.

Alla Vetrina sanremese di Premio Lucio Dalla quest'anno passeranno in rassegna gli

artisti Vincenzo Valinoti (Moliterno – PZ), Mario D’Alfonso (Pontassieve – FI), Romano Lugli (Pisa), Noemi Di Stefano (Isola Delle Femmine – PA), Raffaella Prencipe (Carini –

PA), Vincenza Purgato (Aversa – CE), Stefano Del Rosso (Firenze) vincitore del PremioCantautore della scorsa edizione, Marco Zollo (Bologna) vincitore della scorsa e 5^ edizione, Antonio Giagoni (Borgata Ricetro – LU), Andrea Negro (Milano) e Monikà (Monica Bacci) Ponte Buggianese – PT). Si esibiranno anche Manuel Auteri (Bologna), Pino Paolessi

(Roma) e l'ospite Marco Loiacono (Castellammare di Stabia – NA). L’Italia che produce musica e canzoni quindi è rappresentata da nord a sud che si concentra a Sanremo per una promozione e presentazione sia degli artisti sia di Premio Lucio Dalla che sempre più attrae l'interesse di artisti, pubblico e importanti professionisti dei settori musica e spettacolo. Tra gli ospiti nazionali in studio anche Francesca Alotta vera iconasanremese di diversi anni fa. La Vetrina sta attraendo anche l'attenzione di varie radio e tv private nonchè di testate web di tante parti d'Italia. Il Patron Maurizio Meli si ritiene soddisfatto di questi risultati e dà appuntamento a tutti a Venerdì 9 Febbraio a Casa Sanremo – Palafiori alle ore 21 presso gli studi tv appunto di Sanremo Doc e a Roma per la classica 3 giorni delle fasi finali della 6^ edizione fissata all'Auditorium Santa Chiara per i giorni 10-11- 12 Maggio 2018. Altre due straordinarie mediatiche occasioni per ricordare e omaggiare il grande Lucio Dalla.

