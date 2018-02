Antonio Ricci risponde ai fan di Baglioni: “…Piuttosto la morte che l’accocolamento”.

Dopo le parole piuttosto “forti” di Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia all’indirizzo di Claudio Baglioni, cantautore romano e direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 (che prende il via proprio stasera 6 febbraio a partire dalle 21,00 su Rai1 ndr), che per tutta risposta ha dichiarato di non avere tempo per le polemiche, i fan dell’amato artista hanno lanciato una petizione sul sito change.org pretendendo le scuse del papà del tg satirico_ “Caro signor Ricci, tutti conosciamo bene la sua ironia, ma c’è un limite a tutto e la invitiamo a chiedere UFFICIALMENTE SCUSA a Claudio Baglioni Uomo, Artista e alla sua Arte“.

Per tutta risposta Ricci per nulla impressionato nè pentito ha rincarato la dose:

“Avete fatto una petizione per chiedermi di rivolgere le mie scuse al grande poeta. Penso piuttosto che l’autore di un verso osceno come ‘Accoccolati ad ascoltare il mare’ debba chiedere lui perdono all’intera Italia. Io proprio non ce la faccio ad accoccolarmi con voi, neppure con una pistola puntata alla tempia. Piuttosto la morte che l’accocolamento”.

Redazione