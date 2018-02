GLI ARTISTI DE L’ALTOPARLANTE OSPITI DE L’ISOLA CHE NON C’ERA ALLA SEDE DEL CLUB TENCO DI SANREMO

Martedì 6 febbraio ore 15 Roberta Giallo Cantautrice, autrice, performer teatrale, pittrice e scrittrice, ha pubblicato un anno fa il suo ultimo disco “L’oscurità di Guillaume”. Martedì 6 febbraio ore 16 Alice Caioli con Andrea Maestrelli Alice è una giovane artista siciliana in gara alla 68^ Edizione del Festival della Canzone Italiana tra le Nuove Proposte con il brano Specchi Rotti. Andrea Maestrelli è tra gli 8 vincitori di Area Sanremo con il brano Non è vero e sta collaborando al primo disco della Caioli. Giovedì 8 febbraio ore 16 Mirco Menna Mirco Menna, ex frontman de Il parto delle Nuvole Pesanti, da poco ha pubblicato il suo quarto disco “Il senno del pop”. Venerdì 9 febbraio ore 15.30 Francesca Romana Perrotta Cantautrice/musicista, ha pubblicato lo scorso maggio il suo ultimo disco “L’ora di mezzo”. Venerdì 9 febbraio ore 17 ZuiN ZuiN è un progetto nato nel 2016 da un’idea dell’ex frontman della band indie rock Ninfeanera. Il suo è un cantautorato italiano graffiante, ricco di pathos ed energia emotiva che si fonde con arrangiamenti moderni. Attualmente sta lavorando al suo primo disco. Redazione