SANREMO RISPONDE ALL’APPELLO DI MALGIOGLIO E DEDICA UN “PREMIO SPECIALE” A MILVA

Cristiano Malgioglio ha vinto la sua battaglia. Il noto cantautore aveva fatto un appello alla direzione generale, al direttore di Rai1 Teodoli e naturalmente a Baglioni perchè fosse” dedicato” un premio speciale a Milva motivando la richiesta non solo perchè la ‘pantera di Goro“, così era chiamata, ha portato la canzone italiana nel mondo, ha lavorato con i più grandi, da Morricone a Theodorakis, si è esibita nei teatri più importanti del mondo, ma e soprattutto perchè è stata la donna che ha fatto in assoluto più festival di tutte.

Malgioglio, tra l’altro, si era offerto di ritirare il premio per lei e in alternativa aveva prospettato la possibilità che a ritirare il premio fosse la figlia dell’artista Martina Corgnati, considerato che Milva si è ritirata dal mondo musicale e dalla vita “pubblica” per problemi di salute.

«Sono contento e sono commosso: la mia grande battaglia è stata vinta», ha dichiarato Cristiano Malgioglio a TV Sorrisi e Canzoni: «Ho sentito Milva al telefono. Ed è stata un’immensa gioia anche per lei, un’artista assoluta che ha una brillante carriera internazionale, tra teatro con le sue interpretazioni di Brecht, e la musica — prosegue Malgioglio ribandendo poi le motivazioni del suo appello —. La cosa davvero bella ed emozionante è che sul palco a ritirare il premio ci sarà Martina Corgnati, la figlia di Milva. Sarà molto tenero ed è giusto che succeda tutto all’Ariston, perché Milva, la “pantera di Goro”, detiene il record di Festival».

