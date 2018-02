E’ accaduto al Festival di Sanremo poco prima che Fiorello salisse sul palco: Uno sconosciuto è salito sul palco del Teatro Ariston sostenendo:

É due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica e con il Sindaco di Sanremo

Tempestivo l’intervento della sicurezza per allontanare l’intruso e pronto anche l’intervento di Fiorello che ha cercato di sdrammatizzare il momento ironizzando con “No, voglio fare il Pippo Baudo della situazione”. L’episodio si è svolto in pochi secondi, che sono tuttavia bastati per scatenare i commenti sull’accaduto su twitter ma senza influire minimamente sull’atteso show di Fiorello che si è svolto regolarmente e culminato nel duetto con Baglioni a fargli da spalla sul brano “E Tu” (dedicata da Fiorello ironicamente ad Antonio Ricci con chiaro riferimento alla recente polemica https://wp.me/p2K1pn-rLz ) che ha conquistato il pubblico tutto in piedi ad applaudire.

Redazione