Paddy Jones, chi è la nonnina che balla dello Stato Sociale che ha sorpreso l’Ariston

«Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza», canta Lo Stato Sociale sul ritornello di Una vita in vacanza. E sul palco compare un coppia di ballerini abbastanza insolita, Nicko Espinosa, hanno vinto l’edizione spagnola di Tu sì que vales nel 2009, si sono esibiti a Britain’s Got Talent e pure a casa nostra a Tu sì que vales nel 2017 davanti a Maria De Filippi. Ma la ballerina, una signora con l’abito lungo con le paillettes e i capelli bianchi, altri non è che l’83enne Paddy Jones (compirà 84 anni a luglio ndr): una ballerina inglese di salsa, conosciuta per essere attualmente detentrice del Guinness dei Primati come la danzatrice più anziana di salsa acrobatica. Lo Stato Sociale con la loro canzone e la corografia che l’ha accompagnata si sono sicuramente distinti per originalità ottenendo consensi da parte della giuria demoscopica, piazzandosi nella fascia blu e quindi tra i cantanti più graditi al pubblico.

