SANREMO, GRASSO: BAGLIONI COME GENTILONI? LUI PERO’ E’ PIU’ TE’ INGLESE CHE CAMOMILLA; MI E’ PIACIUTO ‘LO STATO SOCIALE’, D’ALTRA PARTE E’ ANCHE NEL NOSTRO PROGRAMMA..

“Se Baglioni somiglia come modo di fare a Gentiloni? Si, perché dà una sensazione di tranquillità. Qualcuno ha definito ‘camomilla’ Gentiloni, ma Baglioni non lo è, lui è più un té inglese”. A parlare è Pietro Grasso, presidente uscente del Senato e leader di Liberi e Uguali, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Dove ha seguito la prima serata della kermesse sanremese? “A casa con mia moglie. Spesso facciamo le cose insieme, da tanti anni andiamo d’accordo, anche sui programmi Tv, non abbiamo bisogno di due televisori”. Qual è il pezzo che ha apprezzato di più? “Quella dello ‘Stato Sociale’, una canzone originale dove c’era un persona anziana faceva movimenti atletici. E poi il nome del gruppo è molto vicino a noi: il nostro Movimento ha lo stato sociale nel programma“. Visto che si parla di musica, che pezzo sceglierebbe come unno di Liberi e Uguali? “La libertà di Giorgio Gaber”.