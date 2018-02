09/02/2018 – 15:30 #SANREMO 2018: RAI1 SOCIAL AL FORTE SANTA TECLA I ‘Casa Surace’ live su Facebook con Vanoni, Biondi, Gazzé, Ultimo e altri

Affollata la ‘Digital Room’ di Rai1 al Forte Santa Tecla – Radio2 in the Club e domani a partire dalle 16, continueranno le dirette Facebook firmate dai ragazzi di ‘Casa Surace’ che hanno guadagnato consensi a ripetizione. Così approderanno nell’ex carcere di Sanremo alcuni dei cantanti che hanno solcato il palco di Sanremo: si inizierà con Vanoni, Bungaro e Pacifico per proseguire con Ultimo, Red Canzian, Mario Biondi, Max Gazzé e concludere con il duo Diodato-Paci. La pagina ufficiale Facebook di Rai1 conserverà, come in passato, il suo carattere di community, di spazio di incontro e condivisione di commenti da parte di tutti i seguaci dell’evento e i fan degli artisti in gara, sia in Italia che all’estero.