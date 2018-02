Francesco Monte,con un messaggio sui social, spiega le ragioni che l’hanno portato ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2018.

Su Instagram, spiega le ragioni che l’hanno portato ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2018. «Ho deciso di ritirarmi dal gioco perchè le ultime vicende dell’isola dei famosi hanno fatto sì che questo non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene, so di essere una persona per bene, ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso e per queste ragioni chi si aspetti da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove, rimarrà deluso». E ancora: “Mi sono trovato al centro di una situazione per me inaspettata e molto dolorosa e anche in questa questione il mio stato d’animo è rimasto intrappolato in me. Sono un uomo istruito, educato, appartengo al sud e voglio rimanere tale nonostante io faccia parte di trasmissioni televisive. Le trasmissioni che hanno colto l’aspetto scandalistico di questa triste vicenda senza nemmeno porsi il minimo dubbio se le accuse sulla mia persona fossero o meno infondate, hanno la mia disapprovazione. Io rispetto il lavoro altrui, so di essere una persona a cui piacciono le telecamere ma non ho alcuna intenzione di continuare a farmi massacrare da chi ha peli di cinghiale sullo stomaco mentre l’anima l’ha già persa da vario tempo”. Molti i like a sostegno dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 (oltre 260mila in 18 ore) e tra questi anche quello di Belen sua “mancata” cognata.

Ma intanto Eva Henger in un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia ieri 7 febbraio, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sempre più dettagliate sull’episodio avvenuto all’Isola dei Famosi e su Monte, raccolte da Max Laudadio

Monte sempre su Instangram, ha successivamente comunicato che su consiglio dei suoi legali, non parteciperà alla puntata di martedì 14 febbraio del reality :

«Ringrazio la produzione dell’isola dei Famosi, per avermi invitato nella prossima puntata, nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo però a dover declinare l’invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico, e a questo mi sto dedicando. (Anche su consiglio dei miei legali), ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedano la presenza contemporanea mia e della persona che mi ha accusato, e per giunta non sarebbe mia volontà creare alterazioni al normale svolgimento della puntata. Come ho già scritto, chi si aspetta da me un gioco al massacro con proclami e controaccuse rimarrà deluso. Approfitto per salutare Alessia, Mara, Daniele e abbracciare tutti gli isolani». Stop. Con oltre 130 mila like.

