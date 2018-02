SANREMO2018: LA FIGLIA DI SERGIO ENDRIGO POLEMIZZA SUL SOCIAL PER IL MANCATO INVITO A SANREMO

Non sarebbe Sanremo senza polemiche e ora ci si mette anche la figlia di Sergio Endrigo omaggiato nella serata di mercoledì sera da Il Volo che si sono esibiti su un dei suoi maggiori successi: “Canzone per te”.

Questo è quanto scrive Claudia, la figlia di Endrigo, in risposta ai tanti messaggi ricevuti nell’occasione: «Mi state intasando messanger e whatsapp con dei bellissimi messaggi. Molti di voi non sanno che non guardo Sanremo ma, secondo voi, non mi avrebbero dovuto invitare?». e poi: Comunque grazie di cuore per il vostro affetto nei miei confronti e nei confronti di papà».

Per quanto riguarda invece l’interpretazione del trio tenorile pare invece non sia stata apprezzata dai fan del cantautore “triste”che si sono scatenati sul social definendo l’esibizione a dir poco… “agghiacciante”.

Redazione