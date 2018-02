SANREMO: NOEMI DENUNCIATA PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Come da notizia riportata da il Corriere della Sera‘ a Sanremo è successo anche questo… A seguito dell’incursione dell”Intruso” sul palco del Festival la prima sera, i controlli sulla sicurezza si sono intensificati. Noemi probabilmente non pensava di cadere nella rete dei controlli e per fare prima ha cercato di entrare dall’uscita, ma è stata invitata da un agente della security a mettersi in coda come tutti gli altri anche perché prima di pass. Per tutta risposta la “rossa” che a Sanremo porta il brano Non smettere di cercarmi ha esclamato “ma guarda che co…ne”, frase che non è sfuggita all’agente che, nel rispetto dell’esercizio delle sue funzioni, l’ha denunciata per “oltraggio a pubblico ufficiale”. Redazione

