CANALE5_ A Verissimo intervista esclusiva a Francesco Monte 

Sabato 10 febbraio su Canale 5, alle ore 16.00, nuovo appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Questo sabato grande spazio agli ultimi avvenimenti accaduti a ‘L’Isola dei Famosi’.

In esclusiva, sarà in studio per la sua prima intervista dopo l’abbandono del reality Francesco Monte, al centro del caso mediatico della settimana.

A Verissimo sarà presente anche Eva Henger. Sempre in tema di Isola dei Famosi in studio la fashion blogger Chiara Nasti, con il fidanzato Ugo, per il quale si è ritirata dal gioco.

Inoltre, intervista al vincitore della scorsa edizione del reality: Raz Degan.

E ancora, saranno ospiti di Silvia Toffanin: Valeria Solarino e Giulia Michelini, tra le interpreti del film di Gabriele Muccino ‘A casa tutti bene’ e Rita Dalla Chiesa.