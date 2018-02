LAURA PAUSINI SUL PALCO DELL’ARISTON PER LA FINALE DI #SANREMO2018

E’ certo…Laura Pausini sarà presente sul palco dell’Ariston per la finale del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Il suo arrivo al Teatro è stato ripreso dalle telecamere di Sabato Italiano il programma in onda su RaiUno e condotto da Eleonora Daniele. La Pausini all’ingresso dell’Ariston è scesa dall’auto sulla quale viaggiava e dopo aver fatto aprire i cancello si è concessa ai fan assiepati davanti all’ingresso da molte ore. Al suo seguito anche il papà di Laura, che ai microfoni di Rai Uno ha dichiarato:“Sta molto meglio, fino a 3 giorni fa non parlava. Non è al massimo ma qualcosa di grande farà, come sempre. Io sono sempre dietro di lei. … però ci devo essere sempre. Almeno se ha qualche problema sa dove trovarmi”.

Laura Pausini doveva essere ospite d’onore nella prima serata del Festival, quella di martedì, ma a causa di una laringite non ha potuto presenziare, ma grazie a “tutto il cortisone di Ravenna e allo slittamento della registrazione di X Factor Spagna” finalmente Laura Pausini stasera sarà a Sanremo come da lei stessa annunciato sui social e poi da Baglioni in conferenza stampa e dalla Hunziker in diretta.

Redazione