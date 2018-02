Dopo il successo di Sanremo RaiUno “vuole” Michelle Hunziker ma lei resta fedele a Mediaset”…sono fiera e orgogliosa di essere un personaggio di un’azienda che mi ha fatto crescere…

Come riporta LQ il direttore di Raiuno, Angelo Teodoli è rimasto talmente entusiasta della performance di Michelle Hunziker a Sanremo che si è spinto ad invitarla a restare in Rai, ricevendo per contro un “gentile” rifiuto: “Mi sto trovando benissimo, il festival è un’esperienza stupenda: ovviamente la Rai, quando parli di grandi show, di storia, di palchi come questi, è fenomenale, è un grande onore essere qua”, ha detto indorando la pillola del rifiuto. “Ma sono sotto contratto con Mediaset e sono fiera e orgogliosa di essere un personaggio di un’azienda che mi ha fatto crescere, mi ha dato tante possibilità in questi anni e alla quale sono molto grata“. Tuttavia ha aggiunto: “Speriamo in futuro di poter fare altre collaborazioni con la Rai e che ci siano altre concessioni”.

Redazione

Redazioni