TV, CESARE BOCCI: COME SARA’ IL MATRIMONIO DI MONTALBANO, NELLA PROSSIMA PUNTATA? CI POTREBBE ESSERE UN IMPREVISTO

Cesare Bocci, il vice commissario Mimì Augello della celebre fiction Montalbano, oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Nel corso dell’intervista ha raccontato un aspetto inedito della prossima puntata di Montalbano, nella quale il Commissario più amato d’Italia convolerà a nozze. “Si, ci sarà il matrimonio ma non se ne può parlare…” Lei come sarà vestito? “Con la divisa, sarà la seconda volta che la indosso da quando sono nella serie. La prima fu per il ‘funerale’ di Montalbano, che però non è morto, naturalmente”. Che matrimonio sarà? “E’ un matrimonio…e nei matrimoni si sa, ci possono essere degli imprevisti”. Ci sarà un imprevisto? “Ci potrebbe essere un imprevisto, ma in Montalbano le indagini sono piene di imprevisti”. Nella serie ci sono anche molto scene di sesso, come ieri sera. “Si, ieri sera c’era del sesso. A me dicono ‘femminaro femminaro’, ma sono l’unico che non si è mai visto nudo”. Non è mai successo che si vedesse nudo nella serie? “E’ successo una volta, ero su una barca”.

Da redazione@1giornodapecora