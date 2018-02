ISOLA DEI FAMOSI: CALO DI ASCOLTI – IN NOMINATION FILIPPO, AMAURYS E FRANCO.

La quarta puntata di ieri, martedì 13 febbraio de l‘Isola dei Famosi non deve essere piaciuta granchè al pubblico, considerato il calo di ascolti. L’Auditel si è fermato a 3.807.000 spettatori pari al 21.6% di share, doppiato dalla prima puntata della miniserie Fabrizio De Andrè – Principe Libero, che ha registrato 6.178.000 spettatori pari al 24.3% di share).

Ad uscire tra i tre naufraghi finiti in nomination nella terza puntata: Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti e ad avere la peggio è proprio quest’ultima che deve lasciare il reality. Tuttavia la Capriotti, prima dell’eliminazione, si è lasciata andare ad uno sfogo svelando un retroscena su Marco Ferri. “Marco non può parlarmi di etica, perché lui ricorda bene dove ci siamo conosciuti”, ha sbottato la Capriotti prima di lasciare la Palapa. A spiegare il tutto è stato però il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi il quale, con un video pubblicato sui social, racconta il primo incontro tra Cecilia e Marco Ferri: “io sapevo che si erano conosciuti nell’agenza di Lele Mora quando quest’ultimo era uno dei più grandi manager dei personaggi televisivi. All’epoca, la Capriotti era la fidanzata di uno dei suoi collaboratori e Marco Ferri, credo che non so, fosse un aspirante personaggio televisivo. Poi ha fatto tanti reality. Che strano, a volte, quando non si sanno le cose…”, ha detto il direttore del rotocalco.

La puntata di ieri è stata caratterizzata dall’abbandono del reality di Craig Warwick, il sensitivo che parla con gli angeli per problemi di salute e dal video-messaggio di Francesco Monte che si é scusato per non essere presente in studio spiegandone i motivi “Ci sono delle verità, ma questo non è il posto giusto per parlarne”. Poi ha rivolto un pensiero particolare a Paola Di Benedetto: “E’ nato qualcosa di bello e inaspettato”. Alessia Marcuzzi a seguito del messaggio ha detto che alla fine si augura che tra Francesco Monte ed Eva Henger possa esplodere la pace.

La prossima settimana, il pubblico dovrà decidere chi eliminare tra: Filippo, Amaurys (scelti dal gruppo, anche se Amaurys è stato scelto da Marco (il migliore della settimana) dopo un ex equo che vedeva coinvolti Jonhatan ed Elena) e poi Franco.

