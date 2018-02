Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Frida (Mai, Mai, Mai)”, The Kolors tornano live. A marzo il “Frida Tour” porterà la band dal vivo in tutta Italia con cinque appuntamenti nei club. Prevendite al via dal 16 febbraio. Queste le date: 4 marzo Napoli, 5 marzo Roma, 7 marzo Bologna, 10 marzo Milano, 12 marzo Torino.

“Frida (Mai, Mai, Mai)” è il primo inedito in italiano dei The Kolors. La band ha pubblicato nei mesi scorsi l’album “You”, che spazia tra i generi e rispecchia le varie anime del gruppo e che vanta anche ospiti come il ‘Trap God’ americano Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer.

da Ansa