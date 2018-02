16/02/2018 – 20:30 #RAI1: SANREMOYOUNG Al via il nuovo teen talent con Antonella Clerici – RICHARD GERE ospite internazionale della prima puntata 

Chiuso il sipario sulla 68a edizione del Festival della Canzone Italiana, i riflettori sul palcoscenico del Teatro Ariston si riaccenderanno grazie a SanremoYoung, il nuovo teen talent targato Rai1 dove i protagonisti saranno 12 giovanissimi cantanti nati nel nuovo millennio.

In onda, questa sera venerdì 16 febbraio,in prima serata, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai1 alle 20:30, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo per cinque imperdibili serate, che si concluderanno con la finalissima del 16 marzo. Radio 2 è la radio ufficiale di SanremoYoung.

Ospite internazionale della prima puntata sarà Richard Gere. Durante la serata, ogni cantante presenterà al pubblico la propria interpretazione di un brano celebre, selezionato tra gli indimenticabili successi che hanno segnato le 68 edizioni del Festival di Sanremo, canzoni composte da grandi autori e interpretate da artisti italiani ed internazionali. Tutte le performance saranno live e accompagnate dalla SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati e diretti dal Maestro Diego Basso.

La giuria di SanremoYoung, l’ACADEMY – composta da 10 giurati: Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K – sarà chiamata a valutare le esibizioni insieme al pubblico che si esprimerà tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni esibizione e chiuso al termine della stessa. Nel giudizio saranno coinvolti anche la SanremoYoung Orchestra, impegnata accanto ai ragazzi nel percorso di preparazione giorno dopo giorno, e gli stessi cantanti in gara. Il peso della valutazione, espressa dall’orchestra e dai cantanti, permetterà al preferito di entrambe, di scalare una posizione nella classifica generale.

Paolo Bonolis, protagonista di due indimenticabili edizioni del Festival di Sanremo, sarà l’altro ospite della serata e si cimenterà per la prima volta nello showdown meccanismo per cui sarà chiamato a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma. La decisione sarà presa solo dopo aver visionato le esibizioni dei quattro giovani talenti a rischio.

I 12 cantanti protagonisti di SanremoYoung, selezionati dalla commissione artistica composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, dal Maestro Diego Basso e da Antonella Clerici, sono:ALEXÉF, 14 anni

MATTEO MARKUS BOK, 14 anni

LEONARDO DE ANDREIS, 17 anni

LUNA FARINA, 16 anni

ELENA MANUELE, 15 anni

BIANCA MOCCIA, 14 anni

OUIAM, 17 anni

ELEONORA PIERI, 16 anni

RAFFAELE RENDA , 17 anni

ROCCO, 17 anni

SHARON, 15 anni

ZAIRA, 14 anni di, l’ACADEMY – composta da 10 giurati:– sarà chiamata a valutare le esibizioni insieme al pubblico che si esprimerà tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni esibizione e chiuso al termine della stessa. Nel giudizio saranno coinvolti anche la SanremoYoung Orchestra, impegnata accanto ai ragazzi nel percorso di preparazione giorno dopo giorno, e gli stessi cantanti in gara. Il peso della valutazione, espressa dall’orchestra e dai cantanti, permetterà al preferito di entrambe, di scalare una posizione nella classifica generale., protagonista di due indimenticabili edizioni del Festival di Sanremo, sarà l’meccanismo per cui sarà chiamato a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma. La decisione sarà presa solo dopo aver visionato le esibizioni dei quattro giovani talenti a rischio.protagonisti di, selezionati dalla commissione artistica composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, dal Maestro Diego Basso e da Antonella Clerici, sono:ALEXÉF, 14 anniMATTEO MARKUS BOK, 14 anniLEONARDO DE ANDREIS, 17 anniLUNA FARINA, 16 anniELENA MANUELE, 15 anniBIANCA MOCCIA, 14 anniOUIAM, 17 anniELEONORA PIERI, 16 anniRAFFAELE RENDA , 17 anniROCCO, 17 anniSHARON, 15 anniZAIRA, 14 anni SANREMOYOUNG è un programma prodotto da RAI1 con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi e la direzione musicale di Diego Basso. Il regista è Duccio Forzano e le coreografie sono di Daniel Ezralow. Mario Catapano è il direttore della fotografia e gli autori sono: Matteo Catalano, Alessio De Stefani, Angela Fortunato, Gianmarco Mazzi, Monica Parente, Marco Salvati e Francesco Valitutti. E’ possibile seguire SANREMOYOUNG utilizzando l’hashtag ufficiale #sanremoyoung: http://www.rai.it/programmi/sanremoyoung/#

Redazione